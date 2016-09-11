Хоккеист ЦСКА Скотт надеется увидеть финал Канада - Россия на Кубке мира

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Канадский нападающий московского ЦСКА Грег Скотт признался, что надеется на искрометный финал Канада - Россия на Кубке мира, розыгрыш которого стартует 17 сентября в Торонто. Такое мнение после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА - "Северсталь" (5:2) игрок высказал ТАСС.
На групповом этапе Кубка мира сборная России сыграет в квартете B с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет). В группе A выступят сборные США, Канады, Чехии и Европы (составлена из игроков, представляющих все европейские страны, кроме уже упомянутых). В рамках подготовительных сборов к международному турниру сборные России и Канады 14 сентября проведут выставочный матч в Питтсбурге.
"Я с большим интересом жду старта Кубка мира и знаю, что в России тоже многие предвкушают начало этого турнира, постараюсь смотреть матчи с участием Канады. Наша сборная крепка как никогда, ее очень сложно обыграть. Поэтому очень надеюсь, что в решающем матче за победу Канада сразится с Россией, это будет огненный финал", - подчеркнул Скотт.
В воскресенье в День города армейцы преподнесли подарок московским болельщикам, одержав восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ. 28-летний канадец отметился в игре тремя очками, набрав в общей сложности 6 баллов за результативность в сезоне (3+3). Самая длинная победная серия ЦСКА в чемпионатах КХЛ была установлена в сезоне-2014/15 и насчитывает 13 игр.
По словам канадца, ЦСКА необходимо улучшить игру в стартовых отрезках матчей. Также Скотт рассказал, что старается проявлять лидерские качества, в первую очередь, на площадке. "В ЦСКА много хороших игроков, и каждый из них в чем-то лидер. Я не зацикливаюсь на том, чтобы стать лидером команды, так как много не говорю в раздевалке, просто на льду отдаю все свои силы, стараюсь показать все, на что способен, думаю, это хороший пример", - заключил канадец.
ЦСКА провел девять встреч в рамках КХЛ и с 24 очками уверенно лидирует в регулярном чемпионате лиги. В активе "Северстали" после восьми игр пять баллов, клуб находится на 12 месте в Западной конференции. Следующий матч красно-синие проведут 16 сентября на выезде против екатеринбургского "Автомобилиста". Череповецкий клуб 13 сентября продолжит серию выездных встреч игрой против СКА.