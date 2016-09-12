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Александр Жуков: в состав WADA должен входить представитель России

Спорт
12 сентября, 8:15 UTC+3
Всемирное антидопинговое агентство запретило чиновникам из РФ занимать посты в организации на время отстранения от деятельности РУСАДА
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Президент ОКР Александр Жуков

Президент ОКР Александр Жуков

© Михаил Метцель/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Представитель России обязательно должен входить в состав Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в интервью ТАСС.

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"С WADA взаимодействует Минспорт, - сказал Жуков. - Раньше советник министра по антидопинговым вопросам Наталья Желанова входила в состав финансово-административного комитета WADA, а замминистра Павел Колобков участвовал в заседаниях WADA в качестве представителя Совета Европы. Теперь этого нет, поскольку WADA запретило российским чиновникам занимать посты в агентстве на время отстранения от деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА). На мой взгляд, в WADA обязательно должен быть представитель нашей страны как одной из ведущих спортивных держав мира".

"Мы обязаны восстановить свою систему, возобновить деятельность РУСАДА и московской антидопинговой лаборатории, - добавил глава ОКР. - Нонсенс, когда на внутрироссийские соревнования приходится приглашать иностранных допинг-офицеров для забора проб и платить валютой из государственного кармана за их визиты. Нам надо устранить выявленные недостатки и вести борьбу с любыми нарушениями международных требований так, чтобы ни у кого не возникало тени сомнений: Россия все делает правильно, в полном соответствии с международными нормами".

Независимая комиссия WADA 9 ноября прошлого года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Минспорта РФ. Она выдвинула обвинения в отношении ряда официальных лиц и спортсменов.

10 ноября московская антидопинговая лаборатория объявила о полной приостановке деятельности. Позднее Совет WADA утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В конце ноября РУСАДА получило уведомление о временном приостановлении деятельности.

Полную версию интервью Александра Жукова читайте на сайте tass.ru

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Допинг Александр Жуков в проекте "Первые лица" Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
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