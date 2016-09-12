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Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись

Спорт
12 сентября, 8:02 UTC+3
Президент Олимпийского комитета России отметил, что Всемирное антидопинговое агентство приняло решение по препарату без проведения необходимых лабораторных и медицинских исследований
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило серьезную ошибку с мельдонием, которая может дорого обойтись организации. Об этом рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр в интервью ТАСС.

"История с мельдонием - ошибка WADA, и она может многого стоить Всемирному антидопинговому агентству, - считает он. - Я говорил об этом на сессии МОК в Рио. Меня поддержали другие делегаты. Решение по препарату принималось без проведения необходимых лабораторных и медицинских исследований".

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Глава ОКР ожидает, что спортсмены, пострадавшие из-за ситуации с мельдонием, начнут подавать иски в гражданские суды.

"Прежде всего не выяснили, сколько времени мельдоний может содержаться в организме спортсмена, - сказал Жуков. - Введение запрета с 1 января 2016 года и последующие допинг-тесты в феврале и марте, когда вещество обнаружилось в крови десятков атлетов, и те подвергались санкциям со стороны профильных федераций, было поспешным и необоснованным. Это дошло до WADA, но слишком поздно, окончательные выводы отсрочили сначала до 1 марта, теперь - до 1 октября. Исследования продолжаются, но уже ясно, что эксперты WADA погорячились, пострадавшие спортсмены наверняка подадут иски в гражданские суды, и процесс продолжится".

Вещество мельдоний (препарат "Милдронат") применяют в спорте с целью повышения выносливости организма к высоким физическим нагрузкам во время тренировок и к высоким нервно-психическим нагрузкам во время соревнований. В странах СНГ препарат используется для профилактики сердечных заболеваний. Обнаружение в допинг-пробе спортсмена данной субстанции как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, с 1 января 2016 года квалифицируется как нарушение антидопинговых правил.

Полную версию интервью Александра Жукова читайте на сайте tass.ru

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Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
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