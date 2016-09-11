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"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче 6-го тура чемпионата России

Спорт
11 сентября, 20:52 дата обновления: 11 сентября, 21:05 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 11, сентября. /ТАСС
На 90-й минуте гол забил Александр Кержаков, до этого он не забивал за "Зенит" в официальных встречах почти 2 года
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Футболисты "Зенита" после гола в ворота тульского "Арсенала"

Футболисты "Зенита" после гола в ворота тульского "Арсенала"

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

ТУЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" победил тульский "Арсенал" со счетом 5:0 в гостевом матче 6-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Голы в матче забили Александр Кокорин (18-я минута), Артем Дзюба (38), Роберт Мак (66), Жулиано (85) и Александр Кержаков (90, пенальти). Для Кокорина этот гол стал первым в официальных матчах с 21 мая текущего года. Тогда нападающий забил московскому "Динамо", а встреча завершилась со счетом 3:0.

До игры с "Арсеналом" Кержаков не забивал за "Зенит" в официальных встречах почти 2 года: 26 октября 2014 года он поразил ворота "Мордовии" в матче чемпионата России (причем встреча завершилась с таким же счетом - 5:0). Вторую часть минувшего сезона лучший бомбардир в истории российского футбола провел в аренде в швейцарском "Цюрихе", а в первой половине находился в составе второй команды клуба "Зенит-2" из-за конфликта с бывшим тогда главным тренером петербуржцев Андре Виллаш-Боашем. В июле текущего года Кержаков заключил с "Зенитом" новый однолетний контракт.

Благодаря победе над тульским клубом "Зенит" с 12 очками в активе вышел на 3-е место в турнирной таблице. "Арсенал" занимает 11-ю строчку. В активе тульского клуба 5 очков.

В следующем туре "Зенит" 19 сентября примет казанский "Рубин". Двумя днями ранее "Арсенал" проведет гостевую встречу с "Томью".

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