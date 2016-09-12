Глава ОКР: Международная федерация гандбола не хотела допускать семь россиянок до ОИ-2016

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Международная федерация гандбола (IHF) отказывалась допускать до участия в Олимпиаде-2016 семь игроков женской сборной России из-за того, что они не сдавали допинг-тесты. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Женская сборная России по гандболу под руководством Евгения Трефилова завоевала золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
"Нам ведь сначала сказали, что допустят лишь тех, кто на протяжении последнего полугода сдавал допинг-тесты за границей и имел отрицательные результаты, - сказал Жуков. - Стали смотреть. Выяснилось, что в гандболе семь наших девушек вообще тестов не проходили. Ни дома, ни за рубежом".
"Нам заявили: значит, заменяйте эту семерку на другую, которая прошла допинг-контроль, - добавил он. - Но как подобное возможно? У Евгения Трефилова нет такой скамейки запасных. Да ни у кого нет".
По словам Жукова, ОКР был вынужден напомнить коллегам о существующей практике допинг-тестирования в командных видах спорта. "Пришлось объяснять коллегам, что в командных видах спорта никогда не тестируют всех подряд, а после матча обычно выбирают двух-трех человек, - подчеркнул он. - Стандартная практика".
"Потом история повторилась с волейболом, где восемь наших парней оказались без тестов. Опять стали убеждать, что ни в одной команде мира нет такого, чтобы поголовно все спортсмены регулярно сдавали пробы на допинг", - рассказал собеседник агентства.
Жуков также сообщил, что перед Олимпиадой-2016 была непростая ситуация и со сборными России по художественной и спортивной гимнастике.
"Так, среди "художниц" у нас есть совсем молоденькие девочки, они успели принять участие лишь в паре взрослых турниров за рубежом и, соответственно, не прошли достаточное количество допинг-тестов, - сказал глава ОКР. - От нас снова потребовали: замените на других, но как это сделать в групповых упражнениях, где синхронность и слаженность действий доведена до автоматизма? Один человек выпадает - команде конец. Мы предложили решение, взяли дополнительные допинг-пробы: у кого-то - на сборах в Португалии, у других - уже в Бразилии. Нам пошли навстречу, допустив всех без исключения".
24 июля состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором было принято решение не отстранять сборную России от участия в Олимпиаде. Решение об участии россиян в соревнованиях принимали международные спортивные федерации. При этом подчеркивалось, что к Играм не допустят ни одного спортсмена, который когда-либо был уличен в употреблении допинга, даже если он отбыл дисквалификацию. Окончательное решение по вопросу о выступлении российских спортсменов в Олимпиаде 2016 года в Бразилии принимала независимая комиссия МОК из трех человек.
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