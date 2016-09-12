Александр Жуков: МПК не устоял перед политическим нажимом западных СМИ

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Международный паралимпийский комитет (МПК), отстранивший сборную России от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, не смог устоять под политическим нажимом и прессингом со стороны западных СМИ. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
"Решение о недопуске нашей паралимпийской команды, по сути, единолично принимал президент МПК Филипп Крейвен, - подчеркнул глава ОКР. - А что политическое давление, прессинг западных СМИ были колоссальными, сомневаться не приходится. Но Международный олимпийский комитет поставил на первое место интересы спорта, постаравшись сохранить единство олимпийского движения и Россию в нем, а МПК не устоял под нажимом. Вот и все".
Жуков уверен, что российские паралимпийцы были ошибочно лишены права выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. "Удивительно, на сессии МОК господин Крейвен проголосовал за то, чтобы "чистым" спортсменам из нашей страны дали шанс выступить в Рио, а вот российских паралимпийцев сам же этого права лишил, - отметил собеседник агентства. - Уверен, решение было ошибочным, и жизнь это докажет. Никаких содержательных претензий к Паралимпийскому комитету России в докладе Макларена нет, значит, и все последующие репрессивные шаги неправомочны".
Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх 2016 года, стартовавших 7 сентября. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.
Полную версию интервью Александра Жукова читайте на сайте tass.ru