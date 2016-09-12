Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Жуков: МПК не устоял перед политическим нажимом западных СМИ

Спорт
12 сентября, 8:00 UTC+3
Глава ОКР удивлен, что президент Международного паралимпийского комитета за допуск "чистых" спортсменов на Олимпиаду, а российских паралимпийцев этого права лишил
Материал из 1 страницы
Александр Жуков

Александр Жуков

© Александр Рюмин/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Ванденко/. Международный паралимпийский комитет (МПК), отстранивший сборную России от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, не смог устоять под политическим нажимом и прессингом со стороны западных СМИ. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Смотрите также
Наглое, жестокое и унизительное решение: российские паралимпийцы не допущены к Играм

"Решение о недопуске нашей паралимпийской команды, по сути, единолично принимал президент МПК Филипп Крейвен, - подчеркнул глава ОКР. - А что политическое давление, прессинг западных СМИ были колоссальными, сомневаться не приходится. Но Международный олимпийский комитет поставил на первое место интересы спорта, постаравшись сохранить единство олимпийского движения и Россию в нем, а МПК не устоял под нажимом. Вот и все".

Жуков уверен, что российские паралимпийцы были ошибочно лишены права выступить на Играх в Рио-де-Жанейро. "Удивительно, на сессии МОК господин Крейвен проголосовал за то, чтобы "чистым" спортсменам из нашей страны дали шанс выступить в Рио, а вот российских паралимпийцев сам же этого права лишил, - отметил собеседник агентства. - Уверен, решение было ошибочным, и жизнь это докажет. Никаких содержательных претензий к Паралимпийскому комитету России в докладе Макларена нет, значит, и все последующие репрессивные шаги неправомочны".

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх 2016 года, стартовавших 7 сентября. МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

Полную версию интервью Александра Жукова читайте на сайте tass.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Александр Жуков в проекте "Первые лица" Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
Страны
Россия
Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: банки просят у ЦБ доступ к кредитным историям россиян без их согласия
2
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
3
В Китае завершилось строительство самого высокого моста в мире
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
Прибытие первого рейса в аэропорт Жуковский задерживается на час
6
Сгоревший на западе Москвы автобус не принадлежит Мосгортансу
7
Трамп запретил помощникам публично говорить о здоровье Клинтон
Темы дня
Реклама