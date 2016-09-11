Фигуристы Волосожар и Траньков пропустят сезон-2016/17

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Игр-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков пропустят весь сезон-2016/17. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Нина Мозер.
"Ребята пропускают сезон. О причинах они расскажут чуть позже сами", - сказала Мозер.
Ранее стало известно, что российская спортивная пара не выступит на этапах Гран-при сезона-2016/17. Пресс-служба Международного союза конькобежцев привела список титулованных фигуристов, которые примут участие в Гран-при, и в нем Волосожар и Транькова не оказалось.
Фигуристы завоевали в Сочи две золотых медали (в команде и личном турнире среди спортивных пар), также они являются чемпионами мира и четырехкратными победителями чемпионата Европы. Концовка сезона-2015/16 паре не удалась - на апрельском чемпионате мира в Бостоне Волосожар и Траньков заняли лишь шестое место, впервые оставшись без медалей на крупных турнирах за время совместного катания (с 2011 года).