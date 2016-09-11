Колумбийский велогонщик Кинтана стал победителем многодневки "Вуэльта"

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик испанской команды "Мовистар" Наиро Кинтана стал победителем последнего Гранд-тура сезона-2016 - знаменитой шоссейной многодневки "Вуэльта Испании". В воскресенье состоялся заключительный 21-й этап гонки, который завершился финишем в Мадриде.

Второе место в генеральной классификации занял трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум из команды "Скай", уступивший Кинтане 1 минуту 23 секунды. Фрум стал первым велогонщиком в истории, который после победы на Большой петле в тот же год смог взойти на пьедестал по итогам "Вуэльты". Третьим стал еще один колумбиец Эстебан Чавес из команды Orica-BikeExchange (отставание - 4 минуты 8 секунд).

Трехкратный победитель "Вуэльты", капитан российской команды "Тинькофф" Альберто Контадор в этом году остановился в шаге от подиума, заняв итоговое 4-е место. Испанец уступил Кинтане 4 минуты 21 секунду. Лучшим из россиян стал Егор Силин из "Катюши", занявший 15-е место (+22.5).

"Вуэльта" стала вторым Гранд-туром, который покорился Кинтане. В 2014 году он победил на "Джиро д'Италия". Также колумбиец три раза становился призером "Тур де Франс". В 2013 и 2015 гг. он финишировал вторым, а в 2016-м занял третье место.

Кинтана стал вторым колумбийцем в истории, который смог выиграть "Вуэльту". Предыдущая победа на данном Гранд-туре была одержана его соотечественником Луисом Эррерой почти 30 лет назад - в 1987 году.

Победителем "Вуэльты" в очковой классификации стал итальянец Фабио Феллине из Trek-Segafredo, в горной классификации первое место занял испанец Омар Фраиле из Dimension Data. Обладателем белой майки лидера в комбинированной классификации стал Кинтана. Победителем Гранд-тура в командном зачете стал американский коллектив БМС. Российские команды "Катюша" и "Тинькофф" заняли четвертое и девятое места соответственно.