Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли US Open по теннису в парном разряде

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии стали победительницами US Open по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн) в женском парном разряде.
В финале Маттек-Сэндс и Шафаржова, "посеянные" на турнире под 12-м номером, победили представительниц Франции Каролин Гарсию и Кристину Младенович (1) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
US Open завершится в Нью-Йорке 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.