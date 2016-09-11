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Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли US Open по теннису в парном разряде

Спорт
11 сентября, 21:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС
В финале Маттек-Сэндс и Шафаржова победили представительниц Франции Каролин Гарсию и Кристину Младенович
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Американка Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова из Чехии стали победительницами US Open по теннису (общий призовой фонд - $46,3 млн) в женском парном разряде.

В финале Маттек-Сэндс и Шафаржова, "посеянные" на турнире под 12-м номером, победили представительниц Франции Каролин Гарсию и Кристину Младенович (1) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

US Open завершится в Нью-Йорке 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.

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