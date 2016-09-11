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Реконструкция стадиона "Лужники" завершится в начале 2017 года

Спорт
11 сентября, 23:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС
Как отметил мэр Москвы, на этом стойка в Лужниках не закончится: планируется также возведение большого водного комплекса
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Реконструкция стадиона "Лужники" в Москве завершится в начале следующего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Трава (на футбольном поле) уже всходит, осталось расставить сиденья. Думаю, что в начале следующего года мы полностью сдадим стадион", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что на этом стройка в Лужниках не прекратится. "Лужники - огромная спортивная стройка. Помимо футбольного стадиона - центральной арены - здесь строится огромный плавательный комплекс с дорожками на 50 и 25 метров, аквапарк - то есть большой водный комплекс", - отметил мэр. Кроме того, здесь появится дворец художественной гимнастики, Ледовый и теннисный дворец и "целый ряд крупных объектов".

Как напомнил Собянин, в Лужниках идет не ремонт стадиона, а кардинальная реконструкция. "От стадиона осталась одна оболочка и она не упрощает, а усложняет строительство. Пришлось, по сути дела, вдоль этой оболочки строить, укреплять металлоконструкциями и выстраивать новую чашу стадиона на 80 тыс. посадочных мест, отвечающей требовательным взысканиям и ФИФА, и мирового футбольного и спортивного сообщества. Он обошелся нам в разы меньше, чем такие же аналоги за рубежом", - сказал мэр.

По итогам реконструкции количество зрительских мест на стадионе возрастет с 78 до 81 тысячи. Трибуны будут максимально приближены к футбольному полю, а количество входов увеличится с 13 до 23. В "Лужниках" будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей, кроме того, стадион и смотровую площадку на Воробьевых горах свяжет канатная дорога.

На стадионе "Лужники" пройдет финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

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