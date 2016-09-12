Матч между "Рубином" и "Уралом" завершит 6-й тур чемпионата РФ по футболу

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Матч между "Рубином" и "Уралом" завершит программу 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Казани на стадионе Центральный, игра начнется в 19:30 мск, рассудит команды судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Выступление "Рубина" в летней части первенства разочаровало болельщиков казанского клуба - несмотря на солидное усиление состава, команде не удалось одержать ни одной победы. В последний раз "Рубин" побеждал в чемпионате России 18 апреля, безвыигрышная серия клуба длится уже 11 матчей. Сейчас "Рубин" находится на предпоследнем, 15-м месте, в пяти матчах набрав лишь три очка. "Урал", который возглавляет белорусский специалист Вадим Скрипченко, располагается на 11-й строчке (5 очков).

Главный тренер "Рубина" испанец Хави Грасия в пяти матчах первенства использовал 22 игрока. Причем в начале сентября, уже после закрытия трансферного окна, казанцам удалось заявить еще одного футболиста - французского полузащитника Янна М'Вила. Он, еще не так давно выступавший за сборную Франции, перешел в "Рубин" в 2013 году. В команде М'Вила не прижился, дважды уходил в аренду - то в итальянский "Интер", то в английский "Сандерленд"; мог он оказаться и в московском "Динамо", с которым долгое время тренировался, но в результате все же остался в "Рубине", контракт с которым у него рассчитан до декабря.

М'Вила - 15-й иностранец в заявке "Рубина" на сезон-2016/17, учитывая наличие в чемпионате России лимита на легионеров, цифра кажется фантастической. Причем ни один из "рубиновых" иностранцев в матчах сборных, проходивших в конце августа - начале сентября (из-за них чемпионат прерывался почти на две недели), участия не принимал. В отличие от российских футболистов казанской команды - так, полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Максим Каннунников сыграли за сборную России против турков (0:0) и ганцев (1:0), а форвард Рифат Жемалетдинов сражался в составе молодежной сборной России с фарерцами (3:0) и австрийцами (1:1). Что касается "Урала", то там "сборников" двое - грузинский полузащитник Георгий Чантурия, проведший 6 минут в матче отборочного цикла чемпионата мира - 2018 с командой Австрии (1:2), и хавбек Дмитрий Коробов, игравший за российскую "молодежку" во встрече с командой Фарерских островов.

Данный матч станет восьмым в истории противостояния "Рубина" и "Урала" в российской истории (после 1992 года). Казанская команда одержала пять побед, екатеринбургская - одну, еще одна встреча завершилась вничью. В советское время "Уралмаш" (прежнее название "Урала") в поединках с "Рубином" был успешнее - 13 побед, 10 ничьих, 10 поражений.