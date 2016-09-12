Серебряный призер Паралимпиады-2016 Вервут не намерена совершать эвтаназию сразу после Игр

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Рио-де-Жанейро бельгийка Марика Вервут не намерена совершать эвтаназию сразу после выступления на Играх 2016 года. Об этом спортсменка сообщила "Би-би-си".

Ранее легкоатлетка заявляла, что совершит эвтаназию после стартов на Паралимпиаде-2016. 10 сентября Вервут завоевала серебряную медаль на дистанции 400 метров на колясках.

"Да, у меня гораздо больше плохих дней, чем хороших, но сейчас не время для этого, - сказала Вервут. - Здорово выиграть медаль Игр, но с другой стороны я испытываю страдания, прощаясь со спортом, потому что спорт - это моя жизнь. Я знаю, когда придет мое время, у меня есть соответствующие документы".

Вервут является паралимпийской чемпионкой 2012 года на дистанциях 100 и 200 м.

В Бельгии эвтаназия является легальной практикой. По местным законам, для ее проведения необходимо письменное согласие трех врачей.

Паралимпийские игры-2016 завершатся в Рио-де-Жанейро 18 сентября.