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Серебряный призер Паралимпиады-2016 Вервут не намерена совершать эвтаназию сразу после Игр

Спорт
12 сентября, 9:30 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 12, сентября. /ТАСС
Также спортсменка заявила, что знает, когда придет время, поскольку у нее есть соответствующие документы
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпиады в Рио-де-Жанейро бельгийка Марика Вервут не намерена совершать эвтаназию сразу после выступления на Играх 2016 года. Об этом спортсменка сообщила "Би-би-си".

Ранее легкоатлетка заявляла, что совершит эвтаназию после стартов на Паралимпиаде-2016. 10 сентября Вервут завоевала серебряную медаль на дистанции 400 метров на колясках.

"Да, у меня гораздо больше плохих дней, чем хороших, но сейчас не время для этого, - сказала Вервут. - Здорово выиграть медаль Игр, но с другой стороны я испытываю страдания, прощаясь со спортом, потому что спорт - это моя жизнь. Я знаю, когда придет мое время, у меня есть соответствующие документы".

Вервут является паралимпийской чемпионкой 2012 года на дистанциях 100 и 200 м.

В Бельгии эвтаназия является легальной практикой. По местным законам, для ее проведения необходимо письменное согласие трех врачей.

Паралимпийские игры-2016 завершатся в Рио-де-Жанейро 18 сентября.

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Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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