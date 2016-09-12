Российский всадник Никита Сотсков будет похоронен 13 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Российский всадник Никита Сотсков будет похоронен во вторник на Кузьмоловском кладбище в Ленинградской области. Об этом сообщает сайт Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.

Спортсмен скончался 10 сентября в возрасте 21 года в результате падения с лошади на соревнованиях в Минске. Наездник упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Медики, работавшие на соревнованиях, не смогли спасти его жизнь.

Сотсков участвовал в соревнованиях по троеборью с 2008 года. В 2015 году спортсмен становился серебряным и бронзовым призером первенства России среди юниоров.