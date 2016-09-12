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ФГСР планирует продолжить работу с тренером сборной РФ по академической гребле Спраклиным

Спорт
12 сентября, 10:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Ранее Спраклин сообщил, что хотел бы продолжить работу со сборной и в следующем олимпийском цикле
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© EPA/SIGI TISCHLER

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) намерена продолжить сотрудничество с тренером сборной России по академической гребле Майклом Спраклиным. Об это ТАСС сообщил глава ФГСР Вениамин Бут.

В августе Спраклин сообщил ТАСС, что хотел бы продолжить работу со сборной России и в следующем олимпийском цикле.

"Рассчитываем продолжить сотрудничество со Спраклиным, это авторитет и икона мировой гребли. Его работа принесла ощутимые результаты. То, что на Игры не были допущены основные претенденты на медали - четверки, для него стало личной трагедией, он считает своим личным долгом довести команду до олимпийского результата. Спраклин умеет работать с командой, он бьется до конца с каждым спортсменом, он никогда не откажется от него", - сказал Бут.

"Если у спортсмена что-то не получается, даже если он (Спраклин) видит, что у гребца пропала мотивация, то тренер все равно будет бороться до последнего. Смущает ли меня его возраст? Абсолютно нет, я видел, как он работает, из принципа однажды попытался проделать все то же самое в его режиме. Признаюсь честно - сдался на третий день", - подытожил глава ФГСР.

78-летний Спраклин, выигрывавший в качестве тренера медали с гребцами Великобритании, США и Канады, начал работать в России три года назад. Под его руководством российские спортсмены начали серьезно прогрессировать, однако накануне Олимпиады-2016 отечественная академическая гребля понесла невосполнимые потери - до участия в Играх по разным причинам не были допущены 27 спортсменов. В итоге сборная России на Олимпиаде была представлена только мужской четверкой в составе Артема Косова, Антона Заруцкого, Владислава Рябцева и Никиты Моргачева.

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