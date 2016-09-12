Вратарь ХК "Спартак" Беспалов вернется в строй через две недели

Похолодание ожидается в Москве на этой неделеМосква 12 сентября, 11:46
Объем экспорта ПГК из Западной Сибири в августе 2016 года увеличился на 16%Транспорт 12 сентября, 11:28
"Галс-Девелопмент": комплекс апартаментов "Сады Пекина" введен в эксплуатациюНовости партнеров 12 сентября, 10:57
Ученый: глубина полярного озера Большое Щучье может достигать 165 метровНовости Урала 12 сентября, 10:43
Дебаты перед выборами депутатов Госдумы. Видеотрансляция завершенаПолитика 12 сентября, 10:31
Уральские ученые разработали титановые импланты на 40% дешевле импортныхНаука 12 сентября, 10:31
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше летПолитика 12 сентября, 10:00
Экс-гендиректор "Сибтрубопроводстроя" предстанет перед судомСибирь 12 сентября, 9:58
Более 40 га газонов разбили на пересечениях МКАД с вылетными магистралямиМосква 12 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь хоккейного клуба "Спартак" Никита Беспалов вернется в строй через две недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
В субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Амуром" (1:0) Беспалов получил повреждение после столкновения с форвардом хабаровчан Глебом Клименко. У голкипера диагностировали сотрясение мозга. "Беспалов вернется в строй через две недели", - сообщили в пресс-службе клуба.
Голкипер перешел в "Спартак" нынешним летом и провел в чемпионате КХЛ два матча.
Еще один травмированный во встрече с "Амуром" игрок красно-белых, защитник Ярослав Дыбленко, вернется в строй через 10-12 дней.
Следующий матч "Спартак" проведет на выезде 15 сентября против подмосковного "Витязя".