Вратарь ХК "Спартак" Беспалов вернется в строй через две недели

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь хоккейного клуба "Спартак" Никита Беспалов вернется в строй через две недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Амуром" (1:0) Беспалов получил повреждение после столкновения с форвардом хабаровчан Глебом Клименко. У голкипера диагностировали сотрясение мозга. "Беспалов вернется в строй через две недели", - сообщили в пресс-службе клуба.

Голкипер перешел в "Спартак" нынешним летом и провел в чемпионате КХЛ два матча.

Еще один травмированный во встрече с "Амуром" игрок красно-белых, защитник Ярослав Дыбленко, вернется в строй через 10-12 дней.

Следующий матч "Спартак" проведет на выезде 15 сентября против подмосковного "Витязя".