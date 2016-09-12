"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018

Делегация Международной федерации футбола (ФИФА), прибывшая в Россию с четвертым операционным визитом, завершила осмотр стадионов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года.

В рамках поездки по городам - хозяевам ЧМ-2018 директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит в сопровождении генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина осмотрел арены в Москве (стадион "Лужники"), Саранске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Калининграде.

На объектах представитель Международной федерации футбола смог не только своими глазами увидеть состояние дел на стадионах, но и побеседовать с представителями местных властей. Так, в Санкт-Петербурге о ходе работ на стадионе на Крестовском острове отчитался вице-губернатор Игорь Албин, а в Калининградской области - врио заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

Кроме того, в Калининграде с помощью виртуального тура и презентаций делегация ознакомилась с обновленными операционными планами остальных арен чемпионата мира (в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Москве (стадион "Спартак"), Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи).

Итоги визита делегации ФИФА на стадионы, которые меньше чем через два года примут матчи чемпионата мира, - в материале ТАСС.

Москва

Реконструкцию стадиона "Лужники" планируется завершить в начале 2017 года. По ее итогам количество зрительских мест вырастет с 78 тыс. до 81 тыс. Трибуны будут максимально приближены к футбольному полю, а количество входов увеличится с 13 до 23. Установка сидений на арене начнется в октябре, они будут бордового цвета.

Саранск

Стадион "Мордовия-Арена" строится на правом берегу реки Инсар и станет крупнейшим сооружением города. Согласно проекту, в здании стадиона будет шесть этажей, цветовая гамма арены будет схожа с национальным мордовским орнаментом. Арену планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года.

Ростов-на-Дону

Стадион "Ростов-Арена" будет вмещать 45 тыс. зрителей, а после окончания турнира вместимость сократят до 40 тыс. Ожидается, что основные работы завершатся к концу 2016 года, после чего останется закончить отделку помещений.

Санкт-Петербург

Стадион, получивший в народе название "Зенит-Арена", был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Именно со строительством этого объекта было связано больше всего обсуждений как в СМИ, так и среди руководства российского спорта.

Проект стадиона корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 году. В конце июля этого года администрация города передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд руб., который не смог объяснить генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб". В августе этого года был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона, компания "Метрострой" стала его победителем.

Калининград

Строительство арены "Стадион Калининград" ведется на острове Октябрьском в центральной части города. Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2017 год. Вместимость стадиона составит 35 тыс. зрителей, после чемпионата мира она будет уменьшена на 10 тыс. мест.

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