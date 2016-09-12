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Путин объявил благодарность Знарку, Буре и Ларионову за вклад в хоккей

Спорт
12 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В общей сложности список людей, удостоившихся благодарности, включает 113 фамилий
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность за большой вклад в развитие отечественного хоккея главному тренеру сборной России Олегу Знарку, известным хоккеистам Павлу Буре и Игорю Ларионову, а также ряду других спортсменов. Распоряжение о поощрении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди прочих благодарности удостоились главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов, главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, бывший тренер сборной России Вячеслав Быков, известные российские и советские хоккеисты Валерий Каменский, Борис Майоров, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, президент ФХР Владислав Третьяк.

В общей сложности список включает 113 человек.

Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы

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Персоны
Буре, Павел Владимирович Быков, Вячеслав Аркадьевич Путин, Владимир Владимирович Тимченко, Геннадий Николаевич Третьяк, Владислав Александрович Билялетдинов, Зинэтула Хайдярович
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