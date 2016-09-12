КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение болельщиков на матче "Спартак" - "Локомотив"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неподобающее поведение болельщиков во время матча шестого тура чемпионата России между московскими клубами "Спартак" и "Локомотив". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча состоялась в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. "По матчу "Спартак" - "Локомотив" будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники болельщиками обеих команд", - сказал Григорьянц.

Также глава КДК РФС отметил, что аналогичные нарушения имели место в матче между тульским "Арсеналом" и санкт-петербургским "Зенитом" (0:5), фанаты обеих команд использовали пиротехнику, болельщики тульского клуба скандировали ненормативную лексику.

По итогам матча ЦСКА - "Терек" (3:0) КДК РФС рассмотрит неявку футболиста грозненцев на флеш-интервью в перерыве встречи. Подобный инцидент случился и в матче "Ростов" - "Крылья Советов" (2:1). Игрок самарского клуба не принял участия во флеш-интервью.

Заседание КДК РФС состоится в среду в Доме футбола.