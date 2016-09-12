ФГСР потратила около 5,5 млн рублей на защиту гребцов академического стиля в CAS

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) потратила около 5,5 млн рублей на защиту российских гребцов академического стиля в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Вениамин Бут.
"Сумма подачи иска от одного спортсмена равнялась порядка 250-300 тысячам рублей. Небольшая часть была оплачена из средств федерации, а большая часть - из моих личных средств", - сказал Бут.
В начале августа Международная федерация гребного спорта (FISA) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм шесть российских гребцов из заявленных 26, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты FISA отдала другим сборным. Данное решение ФГСР попыталась оспорить в CAS, были поданы исковые заявления от 20 спортсменов. Исковые заявление от двух спортсменов - Ивана Подшивалова и Анастасии Карабельщиковой - были удовлетворены.