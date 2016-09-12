Гендиректор "Салавата Юлаева": вопрос о смене тренера клуба не рассматривался

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос о смене главного тренера хоккейного клуба "Салават Юлаев" пока не рассматривался. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Валерий Нургутдинов.
"Салават Юлаев" на старте нынешнего сезона потерпел четыре поражения подряд. Ранее портал "Хоккейная правда" сообщил, что главного тренера команды Игоря Захаркина может сменить Вячеслав Быков, возглавлявший команду с 2009 по 2011 год вместе с Захаркиным и выигравший вместе с ним в 2011 году Кубок Гагарина. Оба специалиста также работали вместе в ЦСКА, СКА и сборной России.
"Это только начало сезона, как можно ставить такой вопрос? Он еще не рассматривался, кредит доверия у тренера высокий, - сказал Нургутдинов. - Есть понимание, что это начало сезона, бывают спады и подъемы. Думаю, все будет нормально".
Следующий матч уфимский клуб проведет 14 сентября дома с "Адмиралом".