Глава ФГСР Бут заявил, что его полностью устраивает работа тренера сборной Верлина

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамина Бута полностью устраивает работа главного тренера национальной команды по академической гребле Сергея Верлина. Об этом глава ФГСР заявил ТАСС.

"Меня полностью устраивает работа Верлина и как тренера, и как менеджера. Он контролировал и контролирует процесс до сих пор. Результаты юношей и юниоров - его заслуга, результаты его труда, их успехи - профессионализм главного тренера", - сказал Бут.

"За последние три года проведена очень большая работа. Около 85 человек - с медалями различных международных соревнований. В юношах и юниорах у нас появились чемпионы мира, несколько лодок становились серебряными и бронзовыми призерами, появился резерв. Когда я только приходил на эту работу (президента ФГСР), говорил, что у нас никого нет, а теперь есть с чем идти вперед", - заключил Бут.

Верлин занимает пост главного тренера сборной России с октября 2013 года.