Вячеслав Быков заявил, что не получал предложений от клубов

Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по СирииПолитика 12 сентября, 13:47
Жители отдаленных поселков Мурманской области приезжают на выборы на квадроциклахПолитика 12 сентября, 13:45
На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компанияНовости Урала 12 сентября, 13:38
Явлинский представил "Экономический манифест" о решении проблем РоссииПолитика 12 сентября, 13:38
Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премииКультура 12 сентября, 13:37
Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:36
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:29
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 13:25
ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского регионаНовости агентства 12 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков не получал предложений по работе от клубов. Об этом он рассказал ТАСС.
Быков приостановил тренерскую карьеру после окончания сезона-2014/15, в котором он привел петербургский СКА к завоеванию Кубка Гагарина. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства. Быков также выигрывал Кубок Гагарина в качестве главного тренера уфимского "Салавата Юлаева" (сезон-2010/11). В понедельник на портале "Хоккейная правда" появилась информация, что 56-летний специалист может вновь возглавить "Салават Юлаев", главным тренером которого является Игорь Захаркин - партнер Быкова по работе в сборной России, СКА, "Салавате Юлаеве" и ЦСКА.
"Первый раз об этом слышу, все это слухи и домыслы, - сказал Быков. - Я сейчас занимаюсь своими делами, никакие клубы ко мне не обращались. С Захаркиным мы находимся в контакте, общаемся, но только на личные темы".
На вопрос о том, стоит ли ждать его возвращения на тренерский мостик в следующем сезоне, Быков ответил: "Посмотрим, время покажет".
С 11 августа 2006 года по 26 мая 2011 года Быков занимал должность главного тренера сборной России по хоккею. В 2007 году на домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством завоевала бронзовые медали, а в 2008-м на чемпионате мира в Канаде впервые за 15 лет победила на мировом первенстве, повторив успех через год в Швейцарии. В 2010 году на чемпионате мира в Германии сборная России под руководством Быкова заняла второе место. Специалист включен в Зал славы Международной федерации хоккея в 2014 году.