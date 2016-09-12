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Вячеслав Быков заявил, что не получал предложений от клубов

Спорт
12 сентября, 12:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер сборной России по хоккею может возглавить "Салават Юлаев"
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Вячеслав Быков

Вячеслав Быков

© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков не получал предложений по работе от клубов. Об этом он рассказал ТАСС.

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Быков приостановил тренерскую карьеру после окончания сезона-2014/15, в котором он привел петербургский СКА к завоеванию Кубка Гагарина. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства. Быков также выигрывал Кубок Гагарина в качестве главного тренера уфимского "Салавата Юлаева" (сезон-2010/11). В понедельник на портале "Хоккейная правда" появилась информация, что 56-летний специалист может вновь возглавить "Салават Юлаев", главным тренером которого является Игорь Захаркин - партнер Быкова по работе в сборной России, СКА, "Салавате Юлаеве" и ЦСКА.

"Первый раз об этом слышу, все это слухи и домыслы, - сказал Быков. - Я сейчас занимаюсь своими делами, никакие клубы ко мне не обращались. С Захаркиным мы находимся в контакте, общаемся, но только на личные темы".

На вопрос о том, стоит ли ждать его возвращения на тренерский мостик в следующем сезоне, Быков ответил: "Посмотрим, время покажет".

С 11 августа 2006 года по 26 мая 2011 года Быков занимал должность главного тренера сборной России по хоккею. В 2007 году на домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством завоевала бронзовые медали, а в 2008-м на чемпионате мира в Канаде впервые за 15 лет победила на мировом первенстве, повторив успех через год в Швейцарии. В 2010 году на чемпионате мира в Германии сборная России под руководством Быкова заняла второе место. Специалист включен в Зал славы Международной федерации хоккея в 2014 году.

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