Власти Бразилии предъявили официальные обвинения Патрику Хикки

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Патрик Хикки, временно сложивший с себя полномочия президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), получил официальные обвинения от бразильских властей по делу о незаконном распространении билетов на соревнования Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Слова Хикки приводит пресс-служба ЕОК.
Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на Олимпиаду 2016 года. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщило, что в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около восьми лет.
"Я только что получил официальное уведомление от бразильских властей с обвинениями против меня, - сказал Хикки. - Хочу внести ясность, я не нахожусь под домашним арестом, вопреки заявлениям некоторых СМИ. Я полностью отрицаю свою вину и буду защищать свое доброе имя. Я верю в бразильскую судебную систему и уверен, что буду оправдан".
Также Хикки заявил, что не намерен в давать комментарии по этому делу, пока разбирательство не завершится.