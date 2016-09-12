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Власти Бразилии предъявили официальные обвинения Патрику Хикки

Спорт
12 сентября, 12:47 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 12, сентября. /ТАСС
Бывший президент Европейских олимпийских комитетов обвиняется в незаконной продаже билетов на ОИ-2016
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Патрик Хикки

Патрик Хикки

© AP Photo/Dmitry Lovetsky

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 сентября. /ТАСС/. Патрик Хикки, временно сложивший с себя полномочия президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), получил официальные обвинения от бразильских властей по делу о незаконном распространении билетов на соревнования Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Слова Хикки приводит пресс-служба ЕОК.

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Хикки был задержан 17 августа в Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на Олимпиаду 2016 года. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщило, что в результате расследования удалось обнаружить, что схемы билетных махинаций во время Олимпиад действовали около восьми лет.

"Я только что получил официальное уведомление от бразильских властей с обвинениями против меня, - сказал Хикки. - Хочу внести ясность, я не нахожусь под домашним арестом, вопреки заявлениям некоторых СМИ. Я полностью отрицаю свою вину и буду защищать свое доброе имя. Я верю в бразильскую судебную систему и уверен, что буду оправдан".

Также Хикки заявил, что не намерен в давать комментарии по этому делу, пока разбирательство не завершится.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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Бразилия
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