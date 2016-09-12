Бывший тренер ФК "Локомотив" Игорь Черевченко решил взять паузу в карьере

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бывший тренер футбольного клуба "Локомотив" Игорь Черевченко возьмет паузу в карьере. Об этом специалист рассказал ТАСС.

"На данный момент у меня никаких предложений от клубов нет. Сейчас я не планирую работать, возьму паузу на несколько месяцев", - сказал Черевченко.

Тренер возглавлял "Локомотив" с мая 2015 года и выиграл с железнодорожниками Кубок России. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 6-е место в чемпионате России. Специалист покинул клуб в августе нынешнего года по собственному желанию.