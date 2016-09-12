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Бывший тренер ФК "Локомотив" Игорь Черевченко решил взять паузу в карьере

Спорт
12 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Специалист, под руководством которого московский клуб выиграл Кубок России-2014/15, заявил, что у него нет предложений от клубов
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Игорь Черевченко

Игорь Черевченко

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бывший тренер футбольного клуба "Локомотив" Игорь Черевченко возьмет паузу в карьере. Об этом специалист рассказал ТАСС.

"На данный момент у меня никаких предложений от клубов нет. Сейчас я не планирую работать, возьму паузу на несколько месяцев", - сказал Черевченко.

Тренер возглавлял "Локомотив" с мая 2015 года и выиграл с железнодорожниками Кубок России. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 6-е место в чемпионате России. Специалист покинул клуб в августе нынешнего года по собственному желанию.

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