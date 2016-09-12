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Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 по футболу запустили в Ростове-на-Дону

Спорт
12 сентября, 16:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 12, сентября. /ТАСС
Торжественная церемония запуска часов состоялась в рамках празднования Дня города
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу 2018 года запустили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Торжественная церемония запуска часов состоялась в рамках празднования Дня города. В ней приняли участие министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян и посол города-организатора, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев.

Часы с логотипом Ростова-на-Дону установлены на входе в Центральный городской парк имени Горького. Кроме цифровых часов с календарем и циферблата в виде судейской таблички, новая достопримечательность города оснащена Wi-Fi-роутером и встроенной камерой, которыми может воспользоваться любой болельщик. Оригинальную фотографию с символикой чемпионата мира можно отправить себе по электронной почте. Все снимки будут складываться в единую заставку на интерактивном экране.

"Я надеюсь, что часы обратного отсчета станут не только футбольным символом, но и символом всего спортивного движения в России. Хочется, чтобы каждый чувствовал восторг от предстоящего события и задумывался о том, чтобы связать свою жизнь со спортом, хотя бы любительским", - рассказал Аракелян.

Первые часы обратного отсчета до чемпионата мира в России были запущены в 2015 году в Москве, еще одни - в июне 2016 года в Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума. В ближайшие два года такие конструкции будут установлены в знаковых местах всех 11 городов, где пройдут матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций, а также в их аэропортах.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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