Мюллер: "Баварии" будет тяжелее играть с ФК "Ростов", чем с лучшими командами Европы

МЮНХЕН /Германия/, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Немецкому футбольному клубу "Бавария" будет тяжелее играть с российским "Ростовом", чем с лучшими командами Европы. Об этом журналистам рассказал нападающий немецкой команды Томас Мюллер.

Во вторник "Ростов" впервые в своей истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Первым соперником российской команды станет "Бавария". Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене", начало встречи - 20:45 мск.

"С "Ростовом" будет физически тяжело играть. Но мы профессионалы, знаем, что такие игры - это тяжелая работа. Против таких команд, как правило, тяжелее играть, чем против лучших команд. Мы с нетерпением ждем стартового свистка, хотим начать с победы в домашней встрече", - сказал Мюллер.

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выразил мнение, что тренерский штаб "Ростова" прививает команде агрессивный стиль игры. "Ростов" имеет много опытных футболистов, они смогли пройти "Аякс". Мы провели разбор игры российского клуба", - отметил голкипер.

"Конечно, мы хотим быть победителями Лиги чемпионов, но мы не единственные, кто будет к этому стремиться. В первую очередь мы должны стать победителями группы", - добавил игрок.

"Ростов" хорошо играет в обороне

Главный тренер немецкой "Баварии" Карло Анчеллоти заявил, что российский клуб хорошо играет в обороне, футболисты команды подстраховывают друг друга на поле.

"У "Ростова" очень хорошо организована игра в защите, они с легкостью обыграли "Аякс". Мы должны проводить свои атаки в хорошем темпе. У них хороший слаженный коллектив, игроки подстраховывают друг друга на поле. Ожидаю, что в матче с нами они будут играть от обороны", - сказал Анчелотти.

Также специалист выразил мнение, что "Бавария" может выиграть Лигу чемпионов. "Лига чемпионов является для меня особым турниром, я выиграл ее три раза. Считаю, что у "Баварии" есть потенциал победить в этом турнире, но мы должны будем отдать на поле все силы. Но сейчас первоочередное - выиграть группу", - отметил специалист.

Также тренер рассказал, кто из игроков не сможет принять участия в матче. "Арьен Роббен и Жером Боатенг тренируются индивидуально. Они смогут принять участие в играх только на следующей неделе", - подытожил тренер.

"Ростов" выступает в Лиге чемпионов в группе D вместе с "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ.