Бывший вице-президент IWF Клоков намерен принять участие в выборах главы ФТАР

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Экс-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), бывший вице-президент и член технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Вячеслав Клоков намерен принять участие в выборах главы ФТАР, которые состоятся 29 сентября. Об этом ТАСС сообщил сын бывшего президента ФТАР Дмитрий Клоков.
"Информация о том, что я собираюсь принять участие в выборах президента ФТАР, ошибочна, речь идет о моем отце", - сказал Клоков-младший.
Пост президента федерации с 2010 года занимает Сергей Сырцов.