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Тринадцать клубов примут участие в сезоне-2016/17 баскетбольной Единой лиги ВТБ

Спорт
12 сентября, 14:54 UTC+3 БАКУ корр. ТАСС, Андрей Карташов
Ранее из-за финансовых проблем отказался от участия "Красный Октябрь"
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БАКУ, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тринадцать клубов примут участие в новом сезоне баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

"Решение о том, что в новом сезоне сыграют 13 клубов, было принято на совещании руководства Единой лиги ВТБ и представителей команд, - сказал Кущенко.

Участниками турнира стали: ЦСКА, УНИКС, "Зенит", "Химки", "Локомотив-Кубань", "Автодор", "Нижний Новгород", "Енисей", "Парма", "Астана" (Казахстан), "Цмоки" (Белоруссия), "Калев" (Эстония), ВЭФ (Латвия).

Ранее из-за финансовых проблем отказался от участия "Красный Октябрь".

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