МПК запретил вручать россиянам награды на Кубке мира по танцам на колясках в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил вручать российским спортсменам награды на прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке мира по танцам на коляскам из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщил в понедельник ТАСС президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

Также российские паралимпийцы лишились рейтинговых баллов, которые бы позволили спортсменам выступать на чемпионатах мира и Европы в будущем. "Статус этого мероприятия нам оставили с условием, что нашим спортсменам не начисляются очки за участие, и награждать их медалями МПК мы не имеем права", - сказал Гутников, отметив что "в официальном письме МПК шла речь о наших (российских. - Прим. ТАСС) спортсменах, но нами принято решение не награждать никого". "Все получили специальные призы, медалями МПК не награждали участников этого Кубка", - добавил Гутников.

"Да, действительно, произошла такая ситуация", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Федерации спортивных танцев на колясках России Ирина Людиновскова, не уточняя подробности.

Ранее она сообщила агентству, что на соревнованиях в Петербурге российские паралимпийцы могут остаться без рейтинговых баллов, несмотря на награды. Турнир проходит под эгидой МПК, поэтому на эти соревнования также распространяются все жесткие решения в отношении ПКР.

Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Соревнования по спортивным танцам на колясках проходили в Санкт-Петербурге с 9 по 11 сентября в КВЦ "Экспофорум". Сборная России по спортивным танцам на колясках занимает лидирующие позиции в мире. На чемпионате мира 2015 года в Италии россияне первенствовали практически во всех дисциплинах.