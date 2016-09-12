"Манчестер Юнайтед" стал первым британским клубом, чей годовой доход превысил £500 млн

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ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" стал первым футбольным клубом из Великобритании, чья годовая выручка превысила сумму в £500 миллионов стерлингов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
"Манчестер Юнайтед" представил итоги финансового года, который завершился 30 июня. За прошедший год клуб заработал рекордные для английского футбола £515,3 млн (около $683 млн). Большую выручку, чем манчестерская команда, за прошедший финансовый год получила только испанская "Барселона" (около $750 млн). Годом ранее доход МЮ составил £395,2 миллиона, таким образом, за год выручка клуба из Манчестера выросла на 30%.
Операционная прибыль "Манчестер Юнайтед" составила £68 миллионов, что также является рекордным показателем. Долг клуба увеличился на 2% и теперь составляет £261 миллиона.
"Сильные финансовые показатели позволят нам инвестировать в наш состав, менеджмент и усилить наши позиции в борьбе за победы и трофеи в ближайшие годы", - заявил исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.
"Манчестер Юнайтед" является 20-кратным чемпионом Англии.