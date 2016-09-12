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Сорокин: программа подготовки Калининградской области к ЧМ-2018 очень амбициозна

Спорт
12 сентября, 18:00 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, сентября. /ТАСС
Здесь строится много объектов: стадион, дорожная инфраструктура, аэропорт, отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018"
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КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области запланировали очень амбициозную программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, которого цитирует официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Делегация во главе с Сорокиным и директором департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом посетила строящийся стадион в Калининграде. Основной целью визита было обсуждение работы во время проведения футбольных матчей чемпионата мира. Эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ по своим направлениям провели на объекте рабочие совещания.

"Мы подробно рассмотрели программу подготовки Калининградской области к чемпионату, программа очень амбициозная. Здесь строится много объектов: стадион, дорожная инфраструктура, аэропорт. Крайне внимательно относимся ко всем вопросам, связанным с аэропортом. Но в целом подготовка идет вполне ритмично", - сказал Сорокин.

"Сегодня в регионе реализуется большое количество объектов, которые находятся в активной фазе или на завершающей стадии строительства, - сказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. - Все обязательства к чемпионату Калининградская область выполнит в полном объеме. Что касается стадиона, завершены основные работы в части несущего конструктива, собран каркас. Строители начинают собирать конструкции кровли".

Рольбинов также отметил, что в настоящее время идет проработка планов по дальнейшему функционированию спортивной арены и ее содержанию. "Для нас крайне важно наследие стадиона с точки зрения его использования в целях популяризации спорта и здорового образа жизни", - заключил Рольбинов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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