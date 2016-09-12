Памятник Виктору Понедельнику может быть установлен у стадиона ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Памятник прославленному советскому футболисту Виктору Понедельнику могут установить рядом со стадионом чемпионата мира по футболу 2018 года "Ростов Арена". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
"У каждого стадиона, который будет принимать матчи чемпионата мира, будет установлена скульптурная композиция. На сегодняшний день мы обсуждаем, кто это будет. Но самая яркая звезда, самый титулованный футболист - это Виктор Понедельник, и, скорее всего, именно его скульптура будет рядом со стадионом "Ростов Арена", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Гол Понедельника принес победу сборной СССР над командой Югославии в финале первого чемпионата Европы в 1960 году. Понедельник является уроженцем Ростова-на-Дону, в этом городе он отыграл почти девять лет, большую часть из которых защищал цвета СКА.
Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Пятиэтажная арена будет вмещать 45 тысяч зрителей и иметь три яруса открытых трибун.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону, который примет четыре матча группового этапа, а также игру 1/8 финала.