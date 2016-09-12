Исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение Иванюженкова на пост президента

Прикамье получит более 100 млн руб. из бюджета РФ на компенсацию расходов по капремонтуНовости Пермского края 12 сентября, 17:51
Александр Лукашенко: не надо нас гнобить за то, что мы разговариваем с ЗападомМеждународная панорама 12 сентября, 17:50
"Швабе" начал обработку оптических поверхностей по новой технологииНовости партнеров 12 сентября, 17:43
Лебзяк примет решение об участии в выборах главы Федерации бокса России в ближайшие дниСпорт 12 сентября, 17:30
Исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение Иванюженкова на пост президентаСпорт 12 сентября, 17:25
Со станций ДВЖД за 8 месяцев отправлено более 396 тыс. тонн тихоокеанской рыбыТранспорт 12 сентября, 17:23
"Роснефть" проведет экспериментальные работы по изменению траектории движения айсберговЭкономика и бизнес 12 сентября, 17:07
Новое здание театра Олега Табакова в Москве готово к открытиюКультура 12 сентября, 17:06
XIX Международный фестиваль "Встречи в Сибири" открылся в НовосибирскеСибирь 12 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение кандидатуры президента организации Бориса Иванюженкова на новый срок. Об этом Иванюженков сообщил ТАСС.
"Мы собирали исполком в расширенном составе, были представители региональных организаций, а также ОКР. Члены исполкома предложили и поддержали возможность продолжения мною деятельности на этом посту, но пока я не принял окончательного решения, еще есть время", - сказал Иванюженков.
Мужская сборная России под руководством Александра Лебзяка завоевала одно золото, одно серебро и две бронзы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Еще одну бронзовую медаль в боксе завоевала Анастасия Белякова.
Иванюженков возглавляет федерацию с 2009 года, осенью 2012 года он был переизбран на новый срок.