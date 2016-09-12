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Исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение Иванюженкова на пост президента

Спорт
12 сентября, 17:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
"Пока я не принял окончательного решения, еще есть время", - сказал ТАСС действующий глава организации
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© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Исполком Федерации бокса России поддержал выдвижение кандидатуры президента организации Бориса Иванюженкова на новый срок. Об этом Иванюженков сообщил ТАСС.

"Мы собирали исполком в расширенном составе, были представители региональных организаций, а также ОКР. Члены исполкома предложили и поддержали возможность продолжения мною деятельности на этом посту, но пока я не принял окончательного решения, еще есть время", - сказал Иванюженков.

Мужская сборная России под руководством Александра Лебзяка завоевала одно золото, одно серебро и две бронзы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Еще одну бронзовую медаль в боксе завоевала Анастасия Белякова.

Иванюженков возглавляет федерацию с 2009 года, осенью 2012 года он был переизбран на новый срок.

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