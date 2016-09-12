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Лебзяк примет решение об участии в выборах главы Федерации бокса России в ближайшие дни

Спорт
12 сентября, 17:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Действующим президентом федерации является Борис Иванюженков, который возглавляет федерацию с 2009 года
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Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк

Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер мужской сборной России Александр Лебзяк примет решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Федерации бокса России (ФБР) через три - четыре дня. Об этом он сообщил ТАСС.

Действующим президентом федерации является Борис Иванюженков, который возглавляет федерацию с 2009 года. Отчетно-выборная конференция ФБР состоится 16 октября.

"Есть круг лиц, наших людей, которые высказали желание принять участие в выборах. Мы скоро определимся и выдвинем одного кандидата. Сейчас не хочу раскрывать все карты, думаю, через три - четыре дня все станет известно", - сказал Лебзяк.

Ранее стало известно, что Лебзяк отстранен от должности главного тренера. Также отстранены все тренеры национальной команды и директор ФБР Евгений Судаков. Иванюженников назвал эту ситуацию "рабочим процессом".

Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 год. Под руководством 47-летнего специалиста российские боксеры на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали.

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