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Корстин: матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Краснодаре или Сочи 12 февраля

Спорт
12 сентября, 17:29 UTC+3 БАКУ корр. ТАСС, Андрей Карташов
Возможный формат - российские игроки против легионеров
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БАКУ, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 12 февраля в Сочи или Краснодаре. Об этом ТАСС сообщили генеральный директор турнира Илона Корстин.

"Сегодняшняя рабочая встреча прошла плодотворно. На повестке дня стоял важный вопрос о количестве участников. В итоге было принято решение, что в чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2015/16 сыграют 13 команд", - сказала она.

"Кроме того, была определена точная дата Матча звезд - он состоится 12 февраля. Возможный формат - российские игроки против легионеров. Но это еще обсуждается - так же, как и место проведения. Среди претендентов - Сочи и Краснодар", - сказала Корстин.

"И еще важная тема, которая была затронута на совещании - новый подход к производству ТВ-сигнала с арен. Лига планирует выйти на новый уровень, улучшить качество трансляций, стандартизировать графику. Сегодня был сделан важный шаг в этом направлении", - добавила собеседница ТАСС.

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