Контракт с тренером сборной РФ по боксу Лебзяком не будет продлен

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер сборной России Александр Лебзяк не уволен, его контракт с Федерацией бокса России не будет продлен. Об этом ТАСС сообщил президент организации Борис Иванюженков.

Ранее Лебзяк сообщил ТАСС, что он отстранен от должности главного тренера команды. Специалист назвал данное решение незаконным.

"Лебзяк не уволен, с ним просто не будет продлен контракт, это обычное дело, поскольку у нас есть сроки для подачи новых кандидатур. Мы обязательно заслушаем Лебзяка, но исполком предложил на его место кандидатуру Олега Меньшикова, она была поддержана", - сказал Иванюженков.

Иванюженков прокомментировал отстранение от должности директора федерации Евгения Судакова. "Его никто не мог найти, он временно отстранен. Исполком поддерживает решение, при котором он, как и Лебзяк, покинет федерацию, но по нему мы еще не определились, - сказал Иванюженков. - Обязанности Судакова исполняет Наталья Кудрова".

Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Еще одну бронзу завоевала в боксе Анастасия Белякова.

Лебзяк был назначен главным тренером сборной России в 2013 году. Также он возглавлял команду с 2005 по 2008 год.