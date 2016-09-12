Вход на матч Кубка России по футболу "Динамо" - "Ростов" будет бесплатным

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вход на матч 1/16 финала Кубка России по футболу между московским "Динамо" и "Ростовом" решено сделать бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Встреча состоится на "Арене-Химки" 21 сентября в 14:00 по московскому времени. "Столь ранее начало матча в будний день крайне неудобно для болельщиков нашей команды, с нетерпением ожидающих встречи с "Ростовом", - сказано в сообщении. - Однако решение Российского футбольного союза объясняется тем, что согласно требованиям безопасности временная разница двух матчей в Химках 21 сентября ("Динамо" - "Ростов" и "Химки" - "Локомотив") должна составить не менее шести часов".
В связи с этим в целях увеличения посещаемости руководство московской команды приняло решение сделать вход на матч бесплатным. О порядке получения билетов будет сообщено дополнительно.