Вход на матч Кубка России по футболу "Динамо" - "Ростов" будет бесплатным

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вход на матч 1/16 финала Кубка России по футболу между московским "Динамо" и "Ростовом" решено сделать бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча состоится на "Арене-Химки" 21 сентября в 14:00 по московскому времени. "Столь ранее начало матча в будний день крайне неудобно для болельщиков нашей команды, с нетерпением ожидающих встречи с "Ростовом", - сказано в сообщении. - Однако решение Российского футбольного союза объясняется тем, что согласно требованиям безопасности временная разница двух матчей в Химках 21 сентября ("Динамо" - "Ростов" и "Химки" - "Локомотив") должна составить не менее шести часов".

В связи с этим в целях увеличения посещаемости руководство московской команды приняло решение сделать вход на матч бесплатным. О порядке получения билетов будет сообщено дополнительно.