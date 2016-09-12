AP: МОК не будет дополнительно наказывать американских пловцов за инцидент на ОИ-2016

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять дополнительных санкций к четырем американским пловцам за их поведение во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания страны приняли решение отстранить Райана Лохте от соревнований на 10 месяцев и наложить штраф в размере $100 тысяч. Трое других американских пловцов, которые были замешаны в инциденте - Гуннар Бенц, Джек Конгер и Джеймс Фейген, подверглись дисквалификации на четыре месяца. Отстранение Лохте закончится 30 июня 2017 года, ему также запретят участие в чемпионате мира 2017 года, который пройдет в июле в Будапеште.

МОК назвал решение справедливым и заявил, что его дисциплинарная комиссия со своей стороны посчитала, что в дополнительном наказании нет необходимости.

Международная федерация плавания (FINA) также рассмотрела дело и решила не применять к ним дополнительных санкций.

История скандала

Скандал с участием знаменитого спортсмена и его партнеров по команде разгорелся в Бразилии в середине августа. Национальный олимпийский комитет США сообщил, что Лохте и еще трое пловцов американской сборной были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в Олимпийских играх. По информации, полученной со слов потерпевших, Гуннар Бенц, Джек Конгер, Райан Лохте и Джеймс Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки, такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции. Преступники якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

Однако в ходе расследования выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на АЗС. На самом деле американские пловцы по пути в Олимпийскую деревню остановились на одной из автозаправок в западной части города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они разбили дверь в туалете и повредили другое имущество внутри заведения. Сотрудники АЗС потребовали, чтобы спортсмены заплатили за причиненный ущерб, но те попытались скрыться. Тогда один из охранников, угрожая пистолетом, заставил пловцов остаться на месте и вызвал полицию.

Еще до приезда стражей порядка спортсмены согласились возместить ущерб. По информации полиции, речь идет о сумме в $20 и 100 реалов (около $30). Сотрудники АЗС в течение нескольких дней не обращались в полицию, так как дело приобрело огромный резонанс, и они боялись, что следователи не поверят в их версию о поведении знаменитых спортсменов-олимпийцев. Ситуацию удалось прояснить после просмотра записей с камер наблюдения, установленных на месте инцидента.

По итогам расследования Национальный олимпийский комитет США и Ассоциация плавания США, а также участники скандала извинились за произошедшее. Пловцы Бенц и Конгер не были привлечены к ответственности, так как не давали показаний в полиции и, следовательно, не могли быть уличены в обмане. А в отношении Лохте и Фейгена были выдвинуты обвинения в даче ложных показаний. Последний из них пошел на сделку со следствием, согласившись заплатить штраф в размере $11 тысяч. Эти средства были перечислены бразильскому благотворительному фонду.

Однако обвинения, выдвинутые против Лохте, не были сняты. Бразильская полиция сообщила, что направила его дело в суд, который, согласно местному законодательству, должен принять решение о формальном предъявлении обвинений. Представители судебных властей уже заявили, что хотят вызвать спортсмена для дачи показаний на территории южноамериканской республики. Впрочем, по информации СМИ, Лохте не рассматривает возможность возвращения в Бразилию, опасаясь, что местная полиция может поместить его под стражу.