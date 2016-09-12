Мутко: операционный визит в города ЧМ-2018 оставил хорошие впечатления у ФИФА

Сирийская вооруженная оппозиция принимает соглашение о перемирии с оговоркамиМеждународная панорама 12 сентября, 19:23
Командование ВС Сирии объявило о введении "режима тишины" на неделюМеждународная панорама 12 сентября, 19:20
Путин поздравил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского со 150-летним юбилеемКультура 12 сентября, 19:14
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента СШАМеждународная панорама 12 сентября, 19:13
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программыЭкономика и бизнес 12 сентября, 19:08
Смартфоны Samsung из новых партий появятся в России до конца осениЭкономика и бизнес 12 сентября, 18:59
Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере МосквыПроисшествия 12 сентября, 18:58
СК признал потерпевшей воспитателя спецучилища на Урале, где произошли беспорядкиПроисшествия 12 сентября, 18:56
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное делоПроисшествия 12 сентября, 18:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Операционный визит в города, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, оставил позитивные впечатления у совместной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018". Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Четвертый операционный визит ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы, строящиеся к чемпионату мира 2018 года, начался 7 сентября. Комиссия посетила Москву (стадион "Лужники"), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Саранск и Калининград.
"Визит прошел нормально, он включал в себя посещение городов, обсуждение различных операционных программ. Впечатления остались хорошие. Критических, непреодолимых вопросов (в подготовке к чемпионату мира) нет, есть такие, которые мы способны решить и будем делать это", - сказал Мутко, в понедельник встречавшийся с директором департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.