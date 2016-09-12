Мутко: операционный визит в города ЧМ-2018 оставил хорошие впечатления у ФИФА

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Операционный визит в города, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года, оставил позитивные впечатления у совместной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета "Россия-2018". Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Четвертый операционный визит ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы, строящиеся к чемпионату мира 2018 года, начался 7 сентября. Комиссия посетила Москву (стадион "Лужники"), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Саранск и Калининград.

"Визит прошел нормально, он включал в себя посещение городов, обсуждение различных операционных программ. Впечатления остались хорошие. Критических, непреодолимых вопросов (в подготовке к чемпионату мира) нет, есть такие, которые мы способны решить и будем делать это", - сказал Мутко, в понедельник встречавшийся с директором департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колином Смитом.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.