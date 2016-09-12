"Локомотив" обыграл "Ак Барс" и одержал пятую победу подряд в чемпионате КХЛ

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл казанский "Ак Барс" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа стала пятой подряд для ярославской команды. В составе "Локомотива" заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов (17-я минута) и Контиола Петри (21).

После восьми матчей "Локомотив" занимает четвертое место в таблице Западной конференции. На счету команды 18 очков. "Ак Барс" после 10 матчей с 13 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.

В следующем матче 14 сентября "Локомотив" на выезде сыграет против нижнекамского "Нефтехимика". "Ак Барс" на своем льду примет омский "Авангард" 15 сентября.