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Мутко: строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре войдет в график через два - три месяца

Спорт
12 сентября, 19:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Если и есть отставания, они некритичные, отметил министр спорта РФ
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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Работы по строительству стадиона "Самара-Арена", который возводят к чемпионату мира по футболу 2018 года, войдут в график через два - три месяца. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Все под контролем, если и есть отставания, они некритичные", - сказал Мутко.

Строительство стадиона в Самаре в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу ведется с 2014 года, срок сдачи объекта - 15 декабря 2017 года. Рассчитанный на 45 тысяч зрителей стадион возводится на въезде в Самару, около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая космический объект.

После проведения чемпионата мира стадион станет домашней ареной футбольного клуба "Крылья Советов". На Северной трибуне (сектор В) будет располагаться музей команды "Крылья Советов", клубная фан-зона. На двух уровнях Восточной трибуны (сектор С) будет размещаться фитнес- центр, школа танцев, детский развлекательный центр.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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