Тренер: "Бавария" - один из лучших клубов мира, но игроки "Ростова" не будут статистами

МЮНХЕН /Германия/, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Немецкая "Бавария" - одна из лучших команд в мире, но футболисты российского "Ростова" не намерены на их фоне выглядеть статистами. Об этом журналистам рассказал главный тренер ростовчан Иван Данильянц.

Во вторник "Ростов" проведет свой первый в истории матч групповой стадии Лиги чемпионов. Соперником российской команды станет "Бавария". Игра пройдет в Мюнхене на "Альянц- Арене", начало встречи - 21:45 мск.

"Бавария" - один из лучших клубов в мире, он показывает на протяжении многих лет стабильный футбол. Это серьезный вызов для многих футболистов. Играть на таком стадионе будет непросто, будет много болельщиков. Мы по телевизору много раз смотрели на эту команду, завтра же буду переживать все эмоции на поле, и надеюсь, что ребята смогут по спортивному это переварить", - сказал Данильянц.

"Мы не хотим быть статистами, мы постараемся показать хорошую игру, сюда приехало много наших болельщиков. Постараемся их не разочаровать", - добавил он.

Также специалист отметил, что нападающий "Баварии" Томас Мюллер - футболист топ-уровня. "Бавария" - команда хороших исполнителей, все дополняют друг друга. Мюллер - топ-уровень. Может индивидуально решить игровую ситуацию, великолепно читает игру, отлично двигается. Его игру можно охарактеризовать множеством эпитетов", - подчеркнул он.

"Ростов" должен сыграть компактно

Футболист российской команды Дмитрий Полоз отметил, что "Ростов" должен сыграть компактно, чтобы у команды появился шанс отобрать очки у немецкой "Баварии".

"Когда выходишь на игру, то проигрывать не хочется. Мы приехали сюда за очками. Постараемся показать хороший футбол и выглядеть достойно", - сказал Полоз.

"У "Баварии" нет слабых позиций, поэтому нет смысла следить за кем-то отдельным. Надо сыграть компактно, и тогда у нас будет шанс. Курбан Бердыев (вице-президент - тренер "Ростова") поставил нам игру, и сейчас мы здесь, хотя еще год назад никто не мог себе этого представить. Желаю каждой команде в мире такой прогресс", - добавил он.

"Ростов" выступает в Лиге чемпионов в группе D вместе с "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ.