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Более 300 болельщиков поддержат ФК "Ростов" в матче ЛЧ с "Баварией"

Спорт
12 сентября, 20:34 UTC+3 МЮНХЕН корр. ТАСС, Павел Гуревич
13 сентября ФК "Ростов" впервые в истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов
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МЮНХЕН /Германия/, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Более 300 болельщиков из России поддержат футбольный клуб "Ростов" в выездном матче Лиги чемпионов с немецкой "Баварией". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе российской команды.

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Во вторник "Ростов" впервые в своей истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Первым соперником российской команды станет "Бавария". Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене", начало встречи - 21:45 мск.

"Более 150 билетов болельщики выкупили в Ростове-на-Дону. Еще примерно столько же приобретут непосредственно перед матчем. Скорее всего, этот выезд станет самым массовым за все три матча, которые предстоят в Лиге чемпионов", - сказали в пресс-службе.

"Ростов" выступает в Лиге чемпионов в группе D вместе с "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ.

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