Газон на тренировочных площадках ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде засеют весной 2017 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Строительство трех тренировочных площадок возле стадиона чемпионата мира 2018 года по футболу в Нижнем Новгороде идет по графику, газон на них засеют в апреле-мае 2017 года. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский в ходе инспекции строительства одной из площадок.
"Строительство трех тренировочных площадок для команд-участниц ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде находится на начальной стадии, все идет по графику. Мы планируем уже весной 2017 года с первым теплом, в апреле-мае, начать сеять газон на этих площадках", - сказал Сватковский. По его словам, уже в сентябре следующего года на одной из площадок будет сыгран первый товарищеский матч с участием команды правительства Нижегородской области.
Вице-губернатор также напомнил, что все тренировочные площадки, которые строятся к ЧМ-2018 в регионе, после его окончания будут переданы в ведение детских спортивных школ.
"Учитывая, что данная площадка (мкр. "Мещера" Нижнего Новгорода - прим. ТАСС) находится в центре жилого массива рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом, мы планируем здесь организовать ДЮСШ олимпийского резерва по футболу. Дети смогут заниматься футболом круглый год, учитывая, что поле будет с подогревом, а рядом ФОК, внутри которого также есть площадка. Считаем, что создадим здесь такое футбольное ядро, откуда выйдут будущие футболисты сборной России", - подчеркнул Сватковский.
В Нижнем Новгороде в рамках подготовки к ЧМ-2018 в непосредственной близости от стадиона, который примет матчи мирового первенства, с нуля строятся две тренировочных футбольных площадки и одна - на стадионе "Локомотив" - реконструируется. Поля на строящихся площадках будут с подогревом, освещением, административным корпусом и трибунами на 500 мест. Также будут возведены две тренировочные базы с гостиницами - в г. Бор строится новая и в г. Дзержинск реконструируется стадион "Химик" вместе с близлежащей гостиницей.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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