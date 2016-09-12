Сергей Федоров назначен советником председателя ВФСО "Динамо"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сергей Федоров назначен советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба ВФСО.
Федоров также занял посты президента и генерального директора ватерпольного клуба "Динамо".
С 2000 года общество возглавлял Владимир Проничев. В октябре прошлого года он был единогласно переизбран на пост, а в августе покинул должность по собственному желанию. Владимир Стржалковский был избран председателем ВФСО "Динамо" по итогам внеочередной конференции в сентябре.