Филатов: одна из задач на шахматной олимпиаде - подготовка Карякина к матчу ЧМ

БАКУ, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Одной из задач сборной России на Всемирной шахматной олимпиаде в Баку является подготовка гроссмейстера Сергея Карякина к матчу за звание чемпиона мира. Об этом ТАСС сообщил президент Российской шахматной федерации (РШФ) и капитан национальной команды на олимпиаде Андрей Филатов.

После 10 туров на счету российской команды 16 очков. Лидерами турнира являются американцы и украинцы, у которых перед последним туром по 18 баллов. По дополнительным показателям первое место в таблице занимает команда США.

"Одна из основных наших задач здесь, на шахматной олимпиаде в Баку, - подготовка Сергея Карякина к матчу за звание чемпиона мира, который пройдет в ноябре в Нью-Йорке. Именно поэтому мы посадили его за первую доску, именно поэтому он играл без передышек: мы хотели посмотреть, как он будет действовать в стрессовой, напряженной ситуации, - сказал Филатов. - Мы увидели ошибки, слабости Сергея. Теперь у нас есть время над ними поработать".

Шахматная олимпиада в Баку проходит по швейцарской системе в 11 туров и завершится 14 сентября.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.