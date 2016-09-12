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Нижегородский стадион "Локомотив" после ремонта может принять этап КМ по легкой атлетике

Спорт
12 сентября, 23:28 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Михаил Селиванов
По словам вице-губернатора области, в соответствии с договором, проектные работы должны закончиться в первом квартале 2017 года
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Стадион "Локомотив" в Нижнем Новгороде, который будет реконструирован к чемпионату мира по футболу 2018 года, после окончания турнира станет тренировочной базой для легкоатлетов области и сможет принимать этапы Кубка мира по легкой атлетике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

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По его словам, на прошлой неделе был заключен договор на проектирование подготовки стадиона "Локомотив" к ЧМ-2018, который станет тренировочной площадкой для команд-участниц мирового первенства. Проектные работы должны закончиться в первом квартале 2017 года, а непосредственно строительно-монтажные работы на арене начнутся во втором квартале 2017-го. Как отметил вице-губернатор, реконструкция "Локомотива" коснется, в первую очередь, подсобных помещений арены, раздевалок, фасада. Также будет отремонтирован медиацентр, установлено дополнительное освещение.

"Количество мест не изменится, их достаточно - около 15 тысяч на сегодняшний день, для тренировок хватит; конструкция поля также не будет изменена, она нас полностью устраивает, будут только заменены беговые дорожки вокруг поля и уложено новое легкоатлетическое покрытие", - сказал Сватковский. Все это позволит использовать "Локомотив" в дальнейшем не только для нужд футбольных команд, но и для подготовки легкоатлетов.

"Здесь будут проводить игры и тренировки молодежные команды, наши футбольные коллективы из первого и второго дивизионов, появления которых мы ожидаем в ближайшее время. Также это будет легкоатлетическое ядро, где будут тренироваться наши легкоатлеты, а с учетом наличия трибун на 15 тыс. мест мы сможем проводить как минимум чемпионаты России по легкой атлетике, а также международные старты. Будем заявляться на этапы Кубка мира по легкой атлетике", - сообщил вице-губернатор.

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