Исполком Федерации бокса России признал результаты команды на ОИ-2016 удовлетворительными

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Исполком Федерации бокса России признал результаты национальной сборной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро удовлетворительными. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Исполком постановил принять информацию к сведению и признать выступление мужской и женской сборных России по боксу на ХХХI Олимпиаде 2016 года в Бразилии удовлетворительным", - говорится в сообщении.
Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Еще одну бронзу завоевала в боксе Анастасия Белякова.