Черчесов принял участие в семинаре футбольных тренеров в Париже по итогам Евро-2016

ПАРИЖ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в семинаре европейских тренеров, организованный под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже. В беседе с корреспондентом ТАСС Черчесов дал положительную оценку состоявшемуся форуму специалистов, на котором подводились итоги проходившего этим летом во Франции чемпионата Европы.

"Впечатления хорошие, удалось узнать много информативного. Хотя мы сами тоже просчитываем многие вещи, они иногда бывают недостаточно глубоки, и здесь мы много нового для себя услышали. Все это надо еще переварить и, естественно, сделать определенные выводы", - поделился Черчесов.

По словам главного тренера российской сборной, на парижском семинаре ему удалось обсудить со многими коллегами детали подготовки команд к большому турниру. "В кулуарах здесь все сидим то за одним столом, то за другим - друг друга спрашиваем. Есть много интересного, впитываем, но пока всю информацию за такое короткое время сложно переварить", - рассказал он.

Комментируя игру сборной России в товарищеских матчах против команд Турции и Ганы, Черчесов предпочел воздержаться от оценок. "Они были разные, поэтому не хотелось бы говорить об этих играх. Кроме того, мы пока с футболистами не обменялись мнениями, когда все сложится, тогда можно будет в открытую говорить", - заметил наставник.

Говоря об изменениях в построении российской сборной между двумя матчами, Черчесов подчеркнул, что в игре с Турцией примененная игровая схема была выбрана вынужденно. "Мы были вынуждены в Турции именно так сыграть, потому что у нас не было времени, потом была возможность определенную тактическую работу провести. Пять дней было до игры с Ганой - в условиях сборной пять дней это, с одной стороны, мало, с другой стороны - много. Но о схемах пока ничего говорить не буду, чтобы не зацикливаться на отдельных вещах", - добавил он.

Отвечая на вопрос о стартовом отрезке чемпионата России, специалист особо отметил, что не готов выделять какой-либо клуб из числа участников первенства. "Матч "Спартак" - "Локомотив" вчера не смотрел. Но вообще не хочу про одну команду говорить, не хочу зацикливаться на одной команде, потому что они все мои. Теперь они все - мои", - заключил главный тренер сборной России.