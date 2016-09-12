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Черчесов принял участие в семинаре футбольных тренеров в Париже по итогам Евро-2016

Спорт
12 сентября, 21:44 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
По словам главного тренера российской сборной, на парижском семинаре ему удалось обсудить с коллегами детали подготовки команд к большому турниру
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ПАРИЖ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов принял участие в семинаре европейских тренеров, организованный под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже. В беседе с корреспондентом ТАСС Черчесов дал положительную оценку состоявшемуся форуму специалистов, на котором подводились итоги проходившего этим летом во Франции чемпионата Европы.

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"Впечатления хорошие, удалось узнать много информативного. Хотя мы сами тоже просчитываем многие вещи, они иногда бывают недостаточно глубоки, и здесь мы много нового для себя услышали. Все это надо еще переварить и, естественно, сделать определенные выводы", - поделился Черчесов.

По словам главного тренера российской сборной, на парижском семинаре ему удалось обсудить со многими коллегами детали подготовки команд к большому турниру. "В кулуарах здесь все сидим то за одним столом, то за другим - друг друга спрашиваем. Есть много интересного, впитываем, но пока всю информацию за такое короткое время сложно переварить", - рассказал он.

Комментируя игру сборной России в товарищеских матчах против команд Турции и Ганы, Черчесов предпочел воздержаться от оценок. "Они были разные, поэтому не хотелось бы говорить об этих играх. Кроме того, мы пока с футболистами не обменялись мнениями, когда все сложится, тогда можно будет в открытую говорить", - заметил наставник.

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Говоря об изменениях в построении российской сборной между двумя матчами, Черчесов подчеркнул, что в игре с Турцией примененная игровая схема была выбрана вынужденно. "Мы были вынуждены в Турции именно так сыграть, потому что у нас не было времени, потом была возможность определенную тактическую работу провести. Пять дней было до игры с Ганой - в условиях сборной пять дней это, с одной стороны, мало, с другой стороны - много. Но о схемах пока ничего говорить не буду, чтобы не зацикливаться на отдельных вещах", - добавил он.

Отвечая на вопрос о стартовом отрезке чемпионата России, специалист особо отметил, что не готов выделять какой-либо клуб из числа участников первенства. "Матч "Спартак" - "Локомотив" вчера не смотрел. Но вообще не хочу про одну команду говорить, не хочу зацикливаться на одной команде, потому что они все мои. Теперь они все - мои", - заключил главный тренер сборной России.

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