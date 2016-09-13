Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Сорокин высоко оценил новый стадион ФК ЦСКА

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин дал высокую оценку новому стадиону московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
Новая арена армейцев открылась в субботу матчем шестого тура чемпионата России ЦСКА - "Терек" (3:0).
Вечером совместно с Первым Вице-премьером Игорем Шуваловым осмотрели новую арену #ЦСКА. Отличный футбольный стадион! pic.twitter.com/XMscFX863R— Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) 12 сентября 2016 г.
К посту Сорокин прикрепил фото, на котором, кроме него и Шувалова также присутствуют министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко и президент ЦСКА Евгений Гинер.
"Новый стадион армейцев также задействуем при проведении Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 - здесь будут проходить предматчевые тренировки команд-участниц", - добавил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018".
Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Вместимость стадиона составляет около 30 тысяч человек, стоимость его строительства, по словам Гинера, составила 350 млн долларов. Арена была сдана в эксплуатацию в середине августа, первый тестовый матч (без зрителей) на ней прошел 4 сентября с московским "Торпедо" (3:0). Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.
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